На руднике «Пионер» прервали операцию по спасению горняков из-за риска обвала

Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области, где 18 марта произошло обрушение, прекращена из-за угрозы повторных обвалов и риска для спасателей.

13 горняков, которые оказались заблокированы под землей, будут признаны погибшими, такой факт констатировал директор рудника Алексей Афанасьев. Он пояснил, что все пустоты внутри рудника, где могли бы укрываться рабочие, заполнены водой, глиной и льдом. Так что шансов на их спасение не осталось.

Операция по спасению продлилась две недели

В пресс-службе АО «Покровский рудник», которому принадлежит «Пионер», пояснили, что решение о прекращении работ принято 1 апреля руководителем ликвидации ЧП на основании рекомендаций технического совета. Тот состоял из представителей самого рудника, МЧС России и Военизированной горноспасательной части.

Алексей Афанасьев уточнил, что спасатели пробурили пять скважин на разные горизонты горных выработок.

В результате обследования этих скважин с помощью специальных видеокамер установлено, что все выработки заполнены водой, льдом, горной массой и свободного места в них попросту не осталось Алексей Афанасьев директор рудника «Пионер»

Он добавил, что выше той отметки, по которой шахта заполнена, людей нет, о чем было известно еще в первые дни спасательной операции.

Кроме того, есть вероятность повторного обвала горной массы и затопления, а также частичного обрушения карьера. Также сохраняется угроза прорыва обводненной горной массы, которая скапливается в чаше карьера, и откачать ее сейчас невозможно, уточнил Афанасьев.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

«Первые несколько дней спасатели ВГСЧ, сотрудники рудника вели работу, практически не считаясь с угрозой. На тот момент этот риск был оправдан, но по мере поступления информации мы стали понимать, что подвергать жизни спасателей риску с учетом имеющейся информации о состоянии шахты просто нельзя», — объяснил директор.

Тела не смогут найти, пока не обеспечат безопасность в шахте

Официально 13 горняков, до которых пытались добраться, пока не признаны погибшими. Но из слов Афанасьева можно сделать вывод, что это факт. Он уже выразил соболезнования родным и близким, психологи МЧС России работают с ними. Руководство намерено оказать семьям материальную помощь, выплатив годовую зарплату рабочих.

Найти и достать из шахты тела горняков получится лишь после обеспечения безопасности работ, сообщили в пресс-службе предприятия. «К этому вопросу вернутся. Пока нельзя вообще работать в шахте — опасно», — заявили представители. Они не обозначили примерных сроков, когда работы могут возобновиться, а тела будут найдены.

Оказать финансовую помощь семьям погибших горняков из резервного фонда правительства Амурской области пообещал и губернатор региона Василий Орлов. Он также поблагодарил всех, кто с риском для жизни участвовал в спасательной операции. «Уверен, специалисты сделали все, что было в их силах», — высказался он.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Источник ТАСС также сообщил, что на руднике уже планируют поставить мемориал в память о 13 погибших горняках. «В планах [мемориал] есть, будет обсуждаться с родственниками», — отметил он.

Названы нарушения, которые выявлялись на «Пионере» в прошлом году

Комиссия Ростехнадзора сообщила РИА Новости, что ведет расследование причин обвала пород, и о конкретных причинах и версиях ЧП до его окончания говорить преждевременно. «Анализируется проектная и рабочая документация, проводятся опросы очевидцев и должностных лиц», — отметили в ведомстве.

Ростехнадзор добавил, что в 2023 году ими проводилась плановая проверка, тогда на «Пионере» нашли девять нарушений требований промышленной безопасности. Они были озвучены: так, в вентиляционном съезде одной из рудных зон горная крепь не обеспечивала безопасную работу; неровное полотно дороги не обеспечивало движение машины без резких толчков; не были представлены сведения о вводе в эксплуатацию объекта капстроительства; отсутствовала аттестация в области промышленной безопасности у подрядчиков.

Уточняется, что восемь нарушений были устранены, но одно — нет, и сроки его устранения на данный момент еще не истекли. Какая именно проблема не была решена, не уточняется.

Двух сотрудников Ростехнадзора, проверявших рудник, заподозрили в халатности

1 апреля также стало известно, что двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора задержали по подозрению в халатности из-за обрушения. СК РФ заявляет, что именно они проверяли рудник в 2022 и 2023 годах, и якобы не выявили грубые нарушения закона о промышленной безопасности.

Это позволило «осуществлять деятельность по обслуживанию опасного производственного объекта с грубыми нарушениями», отметили следователи. Уточняется, что задержаны замначальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Ранее следователи предъявили обвинение и управляющему директору рудника «Пионер». Он заключен под стражу. Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, последнее их местонахождение было зарегистрировано на глубине 147 метров. Объем обвалившейся породы оценили в 194,5 тысячи кубометров.