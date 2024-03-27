Директора рудника «Пионер» заключили под стражу

Директору рудника «Пионер» предъявили обвинение и заключили под стражу

Следователи предъявили обвинение управляющему директору рудника «Пионер» после обвала на шахте. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Амурской области.

Мужчина заключен под стражу. Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров.

Ранее также было возбуждено дело по статье 293 («Халатность») УК РФ.

Обрушение породы в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа произошло вечером 18 марта. В результате случившегося 13 горняков оказались заблокированы в шахте – об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.