Следователи возбудили еще одно дело после обрушения в руднике «Пионер»

СК возбудил уголовное дело о халатности после обрушения на шахте «Пионер»

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения на шахте «Пионер» в Приамурье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Амурской области.

Дело возбуждено по статье 293 («Халатность») УК РФ. «Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной органами прокуратуры», — уточнили в СК.

Обрушение породы в подземном руднике на территории Зейского муниципального округа произошло вечером 18 марта. В результате случившегося 13 горняков оказались заблокированы в шахте — об их судьбе до сих пор ничего неизвестно.

Ранее 25 марта сотрудники правоохранительных органов задержали директора рудника «Пионер» по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров.

