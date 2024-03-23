Заблокированные на руднике в Приамурье горняки находились на глубине 147 метров

Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 метров

Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 метров, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным специалистов, последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике в Приамурье находилось на глубине 147 метров. До этого считалось, что горняки в последний раз были на глубине 125 метров.

Сотрудники МЧС не знают точного места, где могут находиться рабочие под землей. Для их поиска в настоящее время бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метра.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей породы превысил оценки в 20 раз.