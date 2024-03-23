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06:31, 23 марта 2024Россия

Заблокированные на руднике в Приамурье горняки находились на глубине 147 метров

Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 метров

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Заблокированные на руднике «Пионер» горняки находились на глубине 147 метров, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным специалистов, последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике в Приамурье находилось на глубине 147 метров. До этого считалось, что горняки в последний раз были на глубине 125 метров.

Сотрудники МЧС не знают точного места, где могут находиться рабочие под землей. Для их поиска в настоящее время бурят две скважины с поверхности — на 205 и 262 метра.

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами из-за обрушения породы оказались 13 горняков. Объем рухнувшей породы превысил оценки в 20 раз.

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      Марина Совина
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