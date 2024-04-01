Известный композитор похвалил московскую бюрократию

Композитор Никола Мельников похвалил московскую бюрократию

Известный российский композитор Никола Мельников заявил, что Москва превосходит другие крупные города мира с точки зрения бюрократии. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Мельникову задали вопрос, что в Москве лучше по сравнению с другими мегаполисами мира. В ответ он похвалил московскую бюрократию и сферу обслуживания.

Композитор также рассказал, чем, с его точки зрения, жители российской столицы отличаются от жителей других городов. Он отметил, что москвичи кажутся ему более расслабленными и живущими в более размеренном ритме. «Как будто у них [москвичей] все в кармане — они уже в Москве. 99,9 процента моих друзей — люди, приехавшие из разных городов. Всем им предстояло пройти некий путь к тому, чтобы стать москвичом. Москвичи не так активны в своем стремлении к действию, их ритм жизни более размеренный и процессы замедленные», — заключил Мельников.

Ранее в марте ресторатор Дмитрий Левицкий назвал жителей столицы избалованными, добавив, что они привыкли к хорошему сервису.