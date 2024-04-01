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09:33, 1 апреля 2024Забота о себе

Любителей спать с открытыми шторами предупредили о неожиданном риске

Metro: сон с открытыми шторами увеличивает риск инсульта на 43 процента

Фото: Unsplash

Сон с открытыми шторами значительно увеличивает риск развития инсульта, предупредил эпидемиолог, специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью из Китая Цзянбин Ванг. Исследование с неожиданными результатами, в проведении которого участвовал врач, приводит издание Metro.

Ванг предупредил любителей спать с открытыми шторами, что из-за нарушения качества сна ввиду «светового загрязнения» — попадающего в квартиру уличного освещения — риск инсульта возрастает на 43 процента. «Наше исследование показывает, что более высокий уровень воздействия искусственного света с улицы в ночное время может быть фактором риска цереброваскулярных заболеваний. Поэтому мы советуем людям, особенно тем, кто живет в городах, рассмотреть возможность снижения этого воздействия, чтобы защитить себя от потенциального вреда», — сказал Ванг.

Для исследования он и его коллеги в течение шести лет наблюдали за 28 тысячами людей без сосудистых заболеваний головного мозга, которые жили в одном городе. Из них у 900 человек за это время случился инсульт, а еще у 378 — обнаружились другие проблемы с сосудами. Снимки, сделанные со спутника, показали, что перенесшие инсульт люди часто подвергались воздействию светового загрязнения по ночам, что нарушало их циркадные ритмы и вело к болезням. «Несмотря на значительные успехи в снижении традиционных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как курение, ожирение и диабет II типа, важно учитывать факторы окружающей среды в наших усилиях по снижению глобального бремени сердечно-сосудистых заболеваний», — заключил Ванг.

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      Александра Лисица
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