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14:16, 1 апреля 2024Из жизни

Мужчине попалась игла в купленном в кондитерской десерте

AsiaOne: в Сингапуре мужчине попалась игла в купленном в кондитерской десерте

Фото: Unsplash

Муж и жена из Сингапура обнаружили иглу в десерте, который купили в кондитерской в торговом центре. Об этом сообщает AsiaOne.

Инцидент произошел 27 марта в торговом центре 100AM. Дженн Чен с мужем посетила заведение Bean.Factory Singapore, где купила один из десертов. Они вместе наслаждались сладким, пока мужчина не обнаружил, что ему попалась игла в одном из шариков таро. «К счастью, он не проглотил ее, иначе у нас были бы большие проблемы», — написала Чен в социальной сети.

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Женщина сразу сообщила о произошедшем сотрудникам заведения, и ей предложили переделать десерт. Многие пользователи сети, увидевшие публикацию Чен, выразили беспокойство и заявили, что ей следовало потребовать компенсацию, а не соглашаться на еще одну порцию десерта. Как заявили в Bean.Factory Singapore, в настоящее время по факту произошедшего ведется внутреннее расследование.

О случившемся стало также известно Продовольственному агентству Сингапура. Его сотрудники сообщили, что изучают обстоятельства произошедшего.

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      Алиса Удовик
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