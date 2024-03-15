Полицейский арестовал курьера и сам доставил еду клиентам

В США сержант полиции из штата Вирджиния арестовал курьера и сам доставил заказ

В США полицейский арестовал курьера за уголовное преступление и сам доставил его заказ. Об этом пишет New York Post.

Около 16:30 в среду, 13 марта, камера наблюдения в кампусе Университет Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, зафиксировала автомобиль доставки еды, на водителя которого было выписано несколько ордеров. После задержания машины выяснилось, что на 32-летнего курьера Николаса Вольфа подали заявление за нападение при отягчающих обстоятельствах.

«Сержант Грант помогал при задержании. Он поговорил с водителем и пообещал, что доставит клиентам заказ за него», — говорится в официальном заявлении полиции кампуса.

Вольф объяснил Гранту, как пользоваться приложением для курьеров и получить адрес клиента. После этого сержант отправился отвезти заказ.

Учащиеся очень удивились, что еду им привез полицейский. Более того, выяснилось, что они уже знакомы с Грантом — ранее он проводил с ними беседу по поводу развития студенческих сообществ университета.

Ранее сообщалось, что в США голодный медведь украл еду, доставленную курьером. Момент похищения заказа попал на камеры наблюдения.

