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13:28, 15 марта 2024Из жизни

Полицейский арестовал курьера и сам доставил еду клиентам

В США сержант полиции из штата Вирджиния арестовал курьера и сам доставил заказ

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

В США полицейский арестовал курьера за уголовное преступление и сам доставил его заказ. Об этом пишет New York Post.

Около 16:30 в среду, 13 марта, камера наблюдения в кампусе Университет Джорджа Мейсона, штат Вирджиния, зафиксировала автомобиль доставки еды, на водителя которого было выписано несколько ордеров. После задержания машины выяснилось, что на 32-летнего курьера Николаса Вольфа подали заявление за нападение при отягчающих обстоятельствах.

«Сержант Грант помогал при задержании. Он поговорил с водителем и пообещал, что доставит клиентам заказ за него», — говорится в официальном заявлении полиции кампуса.

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Вольф объяснил Гранту, как пользоваться приложением для курьеров и получить адрес клиента. После этого сержант отправился отвезти заказ.

Учащиеся очень удивились, что еду им привез полицейский. Более того, выяснилось, что они уже знакомы с Грантом — ранее он проводил с ними беседу по поводу развития студенческих сообществ университета.

Ранее сообщалось, что в США голодный медведь украл еду, доставленную курьером. Момент похищения заказа попал на камеры наблюдения.

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      Никита Савин
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