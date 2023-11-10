Медведь украл оставленную курьером у порога дома еду и лишил семью ужина

FOX 35 Orlando: в США медведь украл оставленную курьером у порога дома еду

В США голодный медведь украл еду, доставленную курьером семье, и лишил ее ужина. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Инцидент произошел третьего ноября в городе Лонгвуд, штат Флорида, и попал на запись камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как сотрудник сервиса по доставке еды Uber Eats приносит к дому клиента заказ из ресторана быстрого питания Taco Bell стоимостью 45 долларов (4,1 тысячи рублей). Работник оставляет еду у порога, делает фотографию для отчетности, а затем направляется к машине.

Спустя несколько минут к дому подходит черный медведь. Животное обнюхивает пакет, после чего хватает его и удаляется. Отмечается, что через некоторое время медведь вернулся за газировкой, которая также входила в заказ.

Семья, проживающая в доме, обнаружила пропажу спустя 10 минут. Мать семейства заявила, что теперь не будет оставлять еду на улице. Она добавила, что компания Uber Eats вернула деньги за украденную медведем еду.

Ранее сообщалось, что в Японии дикий медведь съел студента, который отправился в альпинистский поход. Личность молодого человека удалось установить только спустя два дня после нападения благодаря ДНК-тесту.

