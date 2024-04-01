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15:50, 1 апреля 2024Путешествия

На популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность

Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за лавиноопасности

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

На популярные горнолыжные курорты Сочи обрушилась опасность. «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» закрыли некоторые трассы из-за возможного схода лавин, сообщается в Telegram-каналах курортов.

Так, в частности, на «Розе Хутор» закрыты «Вираж» ниже 1,8 тысячи метров и «Змейка». В пресс-службе курорта также заявили, что с вершины «Роза Пик» до отметки 1,6 тысячи метров работают только «красные» и «черные» трассы.

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Тем временем на курорте «Газпром Поляна» для райдеров недоступны вечерние катания. На «Красной Поляне» в понедельник, 1 апреля, будут закрыты трассы горной долины «Цирк-2».

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. В понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, в юго-восточных районах российского региона местами ожидается высокая пожароопасность четвертого уровня.

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      Фариза Бацазова
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