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11:46, 1 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение о пожароопасности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Краснодарскому краю опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В понедельник и вторник, 1 и 2 апреля, в юго-восточных районах российского региона местами ожидается высокая пожароопасность четвертого уровня.

В связи с этим сотрудники ведомства напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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«Заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101" в пожарную охрану, либо в лесничество или администрацию сельского поселения, — говорится в сообщении. — Немедленно предупредите всех находящихся поблизости о том, что им необходимо срочно выйти из опасной зоны».

Ранее сообщалось, что на Красной Поляне захотели принять больше туристов из Бахрейна и Саудовской Аравии. По данным АТОР, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта. Подобные ожидания связаны с планируемым запуском прямых чартерных рейсов из столицы Бахрейна, Манамы, в Сочи и обратно.

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      Фариза Бацазова
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