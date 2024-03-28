На популярном курорте России захотели принять граждан двух мусульманских стран

«Красная Поляна» захотела принять больше гостей из Бахрейна и Саудовской Аравии

На популярном курорте Сочи «Красная Поляна» захотели принять больше граждан Бахрейна и Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В первую очередь, притока гостей из этих двух мусульманских стран ждут в игорной зоне курорта. Подобные ожидания связаны с планируемым запуском прямых чартерных рейсов из столицы Бахрейна, Манамы, в Сочи и обратно.

Первый рейс авиакомпании Gulf Air по этому маршруту должен состояться уже 3 июня 2024 года. Полеты будут выполняться один раз в неделю по понедельникам на самолетах Airbus A-321.

Ожидается, что из Бахрейна на российский курорт может лететь значительное количество отдыхающих из Саудовской Аравии (до 80 процентов). Также, по мнению экспертов, привлечение дополнительного потока путешественников из арабских стран важно и с точки зрения трат гостей.

Ранее в марте сообщалось, что власти Приморского края захотели увеличить туристический поток из Китая. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.