Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:38, 1 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

Видео начальника Ровенского ТЦК Ярмошевича назвали провокацией России

Кадр: РБК

Видео начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича, где он на рабочем месте целуется с коллегами, назвали провокацией России. Об этом заявили представители украинского оперативного командования «Запад», передает издание «Страна.ua».

«Отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов», — отмечается в сообщении.

Александр Ярмошевич написал рапорт о переводе в боевую часть по собственному желанию. У руководства, как заявляется, к его работе претензий не было.

О начавшейся служебной проверке начальника Ровенского ТЦК из-за опубликованного видео ранее сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      В СВР сообщили о быстрой попытке США снять вину с Киева после теракта

      Один тип жилья в Москве подешевел

      Стилистка назвала россиянкам устаревшие модели кроссовок

      Россияне стали чаще покупать автомобили в кредит

      Мэр Харькова потребовал миллиарды долларов на восстановление города

      Американские военные прибыли в Молдавию

      Россиянам назвали подешевевшие в марте автомобили

      На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

      Губернатор сообщил о выезде жителей из приграничного поселка из-за атак ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше