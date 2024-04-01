На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

Видео начальника Ровенского ТЦК Ярмошевича назвали провокацией России

Видео начальника Ровенского ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине) Александра Ярмошевича, где он на рабочем месте целуется с коллегами, назвали провокацией России. Об этом заявили представители украинского оперативного командования «Запад», передает издание «Страна.ua».

«Отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов», — отмечается в сообщении.

Александр Ярмошевич написал рапорт о переводе в боевую часть по собственному желанию. У руководства, как заявляется, к его работе претензий не было.

О начавшейся служебной проверке начальника Ровенского ТЦК из-за опубликованного видео ранее сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры были сняты во время тайного видеонаблюдения в служебном помещении.