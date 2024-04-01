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16:30, 1 апреля 2024Забота о себе

Некоторых россиян предупредили о вреде яблок

Нутрициолог Ибрагимов: яблоки могут вызывать вздутие и аллергию

Фото: Aarón Blanco Tejedor / Unsplash

Употребление яблок может вызывать нежелательные последствия у некоторых людей, рассказал нутрициолог Магомедтагир Ибрагимов. О возможном вреде яблок он предупредил россиян в беседе с NEWS.ru.

По словам Ибрагимова, яблоки нельзя есть людям с аллергией на эти фрукты или их компоненты: фруктозу, пектин или полифенолы. «Аллергия на яблоки может проявляться в виде крапивницы, отека, зуда, кашля, насморка, дыхательных затруднений или анафилаксии. Аллергия на яблоки может быть связана с аллергией на березовую пыльцу, так как они имеют общие аллергены», — объяснил специалист.

Врач добавил, что людям с аллергией на яблоки рекомендуется избегать их употребления и консультироваться с врачом об антигистаминных или адреналиновых препаратах. Кроме того, у некоторых людей яблоки могут вызывать зубной кариес, образование газов и вздутие живота, заключил он.

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      Александра Лисица
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