Худеющим подсказали рецепт вкусного и полезного завтрака

Эндокринолог Лебедева: при диете можно завтракать омлетом с тостом с авокадо

Придерживающимся диеты людям можно завтракать омлетом, приготовленным по специальному рецепту, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. Рецепт простого и вкусного завтрака для худеющих она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Для омлета с тостом с авокадо, по словам Лебедевой, понадобятся одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, спелое авокадо, листья зелени по вкусу, семечки и орешки. «Для приготовления омлета разбейте одно яйцо в миску, тщательно взбейте венчиком. Затем выложите смесь на горячую сковороду и жарьте до готовности. Сверху положите ломтики сыра, они расплавятся и придадут омлету более насыщенный вкус», — объяснила врач.

На тост Лебедева предложила выложить нарезанное ломтиками авокадо, украсив его зеленью, орешками и семечками. По ее словам, такой завтрак содержит достаточное количество жиров для хорошего оттока желчи и обеспечит отсутствие чувства голода как минимум на шесть часов.

Ранее диетолог-кардиолог Асият Хачирова посоветовала при менопаузе регулярно употреблять молочные продукты, так как они помогают предотвратить развитие остеопороза. Врач отметила, что при наступлении менопаузы снижается способность организма усваивать кальций, что приводит к уменьшению плотности и прочности костей.