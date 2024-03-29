Врач посоветовала незаменимые при менопаузе продукты

Диетолог Хачирова посоветовала употреблять молочные продукты при менопаузе

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова посоветовала при менопаузе регулярно употреблять молочные продукты, так как они помогают предотвратить развитие остеопороза. Мнение врача приводит «Газета.Ru».

Хачирова отметила, что при наступлении менопаузы снижается способность организма усваивать кальций, что приводит к уменьшению плотности и прочности костей. Молочные продукты, говорит врач, помогают остановить этот процесс, так как являются незаменимыми источниками кальция и фосфора, которые необходимы для прочности костей. «Если вы не употребляете цельное молоко, желательно включать в своей рацион кисломолочные продукты, ферментированные сыры, творог», — дала совет кардиолог.

Специалистка добавила, что при наступлении раннего климакса одного питания может быть недостаточно, чтобы поддерживать здоровье костей. По ее словам, обычно в этом случае врачи назначают женщинам специальные лекарственные препараты, которые помогают костям удерживать кальций.

Ранее врач-репродуктолог Наталия Потапова рассказала о причинах раннего климакса. По ее словам, менопауза может наступить раньше 45 лет из-за острых и хронических заболеваний яичников, а также из-за курения и употребления алкоголя.