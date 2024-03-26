Названы причины ранней менопаузы

Репродуктолог Потапова: ранняя менопауза может наступить из-за интоксикации

Ранним климакс считается, если он наступает у женщины в возрасте до 45 лет, рассказала врач-репродуктолог Наталия Потапова. Причины ранней менопаузы она назвала «Газете.Ru»

К раннему климаксу, объяснила она, приводят заболевания, связанные с уменьшением объема здоровой ткани яичника и снижением выработки эстрогенов — это острые и хронические заболевания яичников, эндометриоз с формированием кистозных образований, ряд аутоиммунных заболеваний. Кроме того, слишком рано менопауза может наступить из-за интоксикации: курения и алкоголя, работы с химическими вредностями.

Другими причинами могут быть частые авиаперелеты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10-15 килограммов), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов, добавила врач.

Также раннее наступление климакса Потапова связала с частыми переохлаждениями, большим количеством перенесенных урогенитальных инфекций и запущенными гинекологическими заболеваниями. Поздняя же менопауза, отметила она, наступает у женщин в условиях мягкого умеренного климата и средиземноморской диеты. «Это связано с инсоляцией, влиянием морского воздуха и питанием, которое содержит большое количество продуктов, богатых омега-3», — заключила она.

Ранее акушер-гинеколог и репродуктолог Наталья Савалова рассказала, что в последнее время в российских клиниках часто встречаются пациентки с эндометриозом.