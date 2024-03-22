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15:44, 22 марта 2024Россия

Врач рассказала об участившихся обращениях россиянок с одним заболеванием

Врач Савалова: россиянки часто обращаются с истощением способности к зачатию

Фото: Unsplash

В последнее время участились случаи обращения к врачам россиянок с истощением фолликулярного резерва, что влияет на способность к зачатию. Об этом рассказала акушер-гинеколог и репродуктолог Наталья Савалова, чьи слова приводит ngs24.ru.

По ее словам, за последнее время на первом месте в клинике стоят пациентки с эндометриозом. Зачастую, продолжила специалист, приходили женщины с отсутствием овуляции и истощением фолликулярного резерва.

«Кстати, после перенесенной ковид-инфекции все чаще к нам стали обращаться именно такие пациентки. Это большой шторм был для организма. Не сказать, что именно ковид привел к формированию истощения фолликулярного резерва, возможно, это последствия аутоиммунных заболеваний, протекающих без каких-либо проявлений», — пояснила она.

Врач отметила, что подобные заболевания могут проявляться при отсутствии беременности, к чему приводит отложенная репродуктивная функция.

Ранее в Москве врачи спасли ребенка, который плакал кровавыми слезами. Больше полугода заболевание выглядело как конъюнктивит, и назначенное лечение помогало ему, однако затем состояние пациента ухудшилось, он вновь расплакался кровавыми слезами, находясь в школе.

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