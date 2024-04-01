Облившая зеленкой ящик с бюллетенями россиянка предстанет перед судом

В Красноярском крае суд осудит женщину, облившую ящик с бюллетенями зеленкой

Следователи в Красноярском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней местной жительницы, которая в день голосования облила зеленкой ящик с бюллетенями. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

По данным следствия, обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными лицами в мессенджере и приобрела наушники, зеленку и растворитель, чтобы помешать работе избирательных комиссий. 15 марта она пришла к избирательному участку в поселке Курагино, проследовала в кабину для тайного голосования, где открыла флакон с зеленкой, а затем попыталась положить залитый красящим веществом бюллетень в урну для голосования. Злоумышленницу вовремя остановили, поэтому бюллетени, которые были в ящике, не пострадали.

Сейчас женщина находится под стражей. Она обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 141 («Воспрепятствование работе избирательных комиссий, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. В ближайшее время материалы будут направлены прокурору, а затем – в суд для рассмотрения по существу.

