Облившую зеленкой урну россиянку арестовали

В Красноярском крае суд арестовал женщину, которая облила урну зеленкой

В Красноярском крае суд на два месяца арестовал местную жительницу, которая облила свой бюллетень и урну для голосования зеленкой. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 141 («Покушение на воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий») УК РФ.

15 марта женщина пришла на избирательный участок и разлила зеленку на свой бюллетень и крышку избирательной урны. Ее вовремя остановили, поэтому бюллетени, которые были в урне, не пострадали.

Ранее стало известно, что за время выборов президента России возбудили более 60 уголовных дел, среди которых преобладают заведомо ложные сообщения об актах терроризма (23) и воспрепятствование осуществлению прав избирателей (21). Также составлено 155 административных протоколов.