Жители российского города устроили заплыв по оттаявшему двору
Жители Омска встали на доски для сапсерфинга, чтобы преодолеть лужи растаявшего снега. Как горожане передвигаются по затопленным дворам, можно увидеть на кадрах, опубликованных в сообществе «100 необычных мест Омска и Омской области» во «ВКонтакте».
Проблемы с отведением талой воды заставили собственников многоквартирного дома по улице Комарова устроить показательный массовый заплыв. Его участники облачились в спасательные жилеты и пересекали возникшее во дворе озеро на сапбордах и надувных лодках. «Снега в городе в этом году много и его мало кто убирал, а теперь подтопило. Целая Венеция. Стандартный двор города Омска», – рассказал один из жильцов.
На запрос «ФедералПресс» в пресс-службе администрации города, однако, пояснили, что подходы и подъезды к дому не затоплены. В удовлетворительном состоянии находятся и тротуары. Глубокие лужи образовались в березовой роще, которая растет неподалеку. Там горожане и устроили заплыв.
Ранее рафтеров заметили и в затопленном из-за паводков Оренбурге. В попытках спасти тонущий в луже прицеп жителю административного центра пришлось встать на сапборд. В области на лодках приходится причаливать прямо к дому.