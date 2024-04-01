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03:39, 1 апреля 2024Из жизни

Пара порномоделей поделилась секретами страстных отношений

Кадр: @lifewithstaceandty

Пара, которая зарабатывает на жизнь порноконтентом для платформы OnlyFans, поделилась с Yahoo Lifestyle секретами страстных отношения.

Стейси и Ти используют OnlyFans не только ради дохода, но и чтобы обучать другие пары тому, как вести здоровую сексуальную жизнь. Стейси, тренер по сексу и интимности, и Тай, фитнес-тренер, решили, что самый простой способ делиться знаниями — это демонстрировать их на собственном примере.

«Мы обучаем, подавая пример и говоря о своих фантазиях без страха осуждения. В контенте, который мы делаем, все очень органично, реально и открыто», — рассказала Стейси. Среди подписчиков Стейси и Тая преимущественно семейные пары, которые хотят расширить интимный репертуар или сделать отношения более близкими.

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По словам пары, один из самых больших рисков в отношениях — это потеря близости из-за того, что партнерам становится слишком комфортно вместе. «Мы считаем, что вы, конечно, должны чувствовать комфорт и безопасность, но нельзя переставать работать над собой и стремиться к лучшей версии себя. Если кто-то принимает отношения как должное, он теряет связь с партнером из-за отсутствия усилий», — объяснила Стейси.

Пара также советует подписчикам устраивать регулярные обязательные свидания, писать эротические сообщения, замечать, если другие люди считают вашего партнера сексуальным и при необходимости планировать секс заранее, чтобы домашние дела не заняли его место.

Ранее сообщалось, что ученая предпочла научной карьере создание эротического контента и разбогатела. Канадка хотела заниматься нейробиологией, но передумала, когда заработала свою годовую зарплату за две ночи на OnlyFans.

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      Алиса Дмитриева
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