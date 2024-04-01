Песков заявил об отсутствии информации по поступившим из Ирана данным о теракте

Песков заявил, что ему неизвестна информация о предупреждениях Ирана по теракту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестна информация о якобы предупреждениях со стороны Ирана по подготовке крупного теракта в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта перед атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Предполагается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман, однако иранской стороне не хватало достаточно доказательной базы и сведений.