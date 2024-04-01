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12:40, 1 апреля 2024Мир

Песков заявил об отсутствии информации по поступившим из Ирана данным о теракте

Песков заявил, что ему неизвестна информация о предупреждениях Ирана по теракту

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестна информация о якобы предупреждениях со стороны Ирана по подготовке крупного теракта в России. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран предупреждал Россию об угрозе теракта перед атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Предполагается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман, однако иранской стороне не хватало достаточно доказательной базы и сведений.

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      Максим Габриелян
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