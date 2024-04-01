Стало известно о предупреждениях Ирана о теракте в России
Reuters: Иран предупреждал Россию об угрозе перед терактом в «Крокус Сити Холле»
Иран предупреждал Россию об угрозе теракта перед атакой на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом стало известно Reuters со ссылкой на источники.
В предоставленных Ираном данных не хватало конкретных подробностей относительно времени и точной цели, подчеркивает издание.
Сообщается, что Тегеран получил информацию от подозреваемых, связанных с нападением на иранский город Керман.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности сообщило, что спецслужбы США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».