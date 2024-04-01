Aviaincident: в Москве пилотов самолета попытались ослепить лазером

Пилотов российского самолета попытались ослепить лазером на подлете к Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла на рейсе Boeing 738 из Ульяновска в столичный аэропорт Внуково вечером 30 марта. Когда воздушное судно находилось на высоте около 900 метров, неизвестные направили луч лазера зеленого цвета на кабину экипажа.

Пилоты сообщили, что источник света находился в московском районе Ясенево. В результате инцидента никто не пострадал, посадка прошла благополучно.

Ранее в Иркутске пассажира самолета сняли с рейса из-за неуместной шутки о бомбе на борту. Вылет пришлось отложить на 3,5 часа для повторного досмотра путешественников.