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10:04, 1 апреля 2024Путешествия

Россиянин сорвал вылет самолета неудачной шуткой

«Авиаторщина»: россиянин пошутил о бомбе на рейсе из Иркутска и был задержан

Фото: Unsplash

В Иркутске был задержан пассажир самолета, который сорвал вылет неудачной шуткой о бомбе. Подробностями поделился Telegram-канал «Авиаторщина».

Нештатная ситуация произошла на борту лайнера «ИрАэро», который ночью 1 апреля следовал рейсом из Иркутска в Читу, а затем в Благовещенск и Владивосток. По данным источника, пассажиры Sukhoi Superjet 100 поднялись на борт, а экипаж включил двигатели и приготовился к вылету.

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Однако потом командир воздушного судна объявил по громкой связи, что один из участников пошутил о наличии взрывного устройства на борту. Он попросил путешественников покинуть салон для проведения повторного досмотра.

Уточняется, что самолет вылетел с задержкой в 3,5 часа. Злоумышленника доставили в отделение полиции.

На Камчатке пассажирский лайнер Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы. Прокуратура региона взяла расследование инцидента на контроль.

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      Мария Борисова
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