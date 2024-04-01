В российском регионе самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу

Прокуратура: на Камчатке самолет с пассажирами выкатился за взлетную полосу

На Камчатке самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетной полосы, об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел в международном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На рейс было зарегистрировано 28 человек.

Прокуратора российского региона контролирует ход проверки по факту инцидента, причины выясняются.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полета, в ходе которой ведомство оценит соблюдение требований взлетно-посадочной полосы и готовности служб аэропорта.

Как уточняет РИА Новости, в результате инцидента никто не пострадал. В Петропавловск-Камчатский циклон принес сильный снегопад и усиление ветра, в горах объявлена повышенная опасность схода лавин. Занятия для школьников отменены.

В феврале аэропорт Саранска временно закрывали на прилет и вылет бортов после выкатывания самолета Superjet авиакомпании «Россия» за пределы взлетно-посадочной полосы.

