В Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта Саранска

Росавиация: аэропорт Саранска временно закрыт после инцидента на ВПП

Аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет бортов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщили в Росавиации, передает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, в понедельник, 5 февраля, в 20:34 по московскому времени самолет Superjet авиакомпании «Россия» после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы — предварительно, на 10 метров.

Ранее издание Sport24 писало, что на борту находились тренеры по фигурному катанию Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

В январе самолет с надписью «Почта России» на фюзеляже выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирный Республики Саха (Якутия). Лайнер выполнял коммерческий рейс из Москвы, на его борту находились пять человек.

Также в Архангельске самолет Як-42 при посадке выкатился за пределы ВПП. В Следственном комитете уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.