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21:40, 5 февраля 2024Спорт

Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию

Sport24: самолет с Тарасовой и фигуристами выкатился за пределы ВПП в Саранске

Самолет с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой и фигуристами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске, резко свернув в гору снега. Об этом сообщает Sport24.

На борту во время аварии также находились Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

Как сообщила РИА Новости Тарасова, пассажиры не могли покинуть борт как минимум на протяжении 30 минут, службы аэропорта расчищали снег. По словам одного из пассажиров, все благополучно покинули самолет.

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      Марина Совина
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