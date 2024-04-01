Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:02, 1 апреля 2024Силовые структуры

Последствия столкновения автобуса и поезда в Ярославской области попали на видео

СК показал видео последствий столкновения автобуса и поезда под Ярославлем

Следственный комитет России разместил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены последствия ДТП с участием автобуса и поезда в Ярославской области. На кадрах можно увидеть работу сотрудников СК, которые осматривают место происшествия и собирают улики.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что причиной ДТП в селе Берендеево под Ярославлем, где скорый поезд протаранил автобус, стала поломка. Отмечается, что транспортное средство остановилось прямо на железнодорожном переезде и не смогло завестись.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, погибли семь человек. Что стало причиной аварии?

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Умер второй за сутки игрок команды КВН «Одесские джентльмены»

      Евросоюз опроверг сообщения о введении санкций против турецкой авиакомпании

      Карпин сравнил уровень «Динамо» и сборной Сербии

      Последствия столкновения автобуса и поезда в Ярославской области попали на видео

      В Москве несколько станций метро остались без электричества

      В Молдавии поставили одно условие для нормализации отношений с Россией

      Пассажирский и грузовой поезд столкнулись под Красноярском

      Байден словами «я этого не делал» прокомментировал одно свое решение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше