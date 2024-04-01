Последствия столкновения автобуса и поезда в Ярославской области попали на видео

СК показал видео последствий столкновения автобуса и поезда под Ярославлем

Следственный комитет России разместил в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлены последствия ДТП с участием автобуса и поезда в Ярославской области. На кадрах можно увидеть работу сотрудников СК, которые осматривают место происшествия и собирают улики.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры заявили, что причиной ДТП в селе Берендеево под Ярославлем, где скорый поезд протаранил автобус, стала поломка. Отмечается, что транспортное средство остановилось прямо на железнодорожном переезде и не смогло завестись.