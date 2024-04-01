Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
08:12, 1 апреля 2024Экономика

Поставки вина из Европы в Россию рухнули

РБК: поставки вина из Евросоюза в Россию упали на 37,2 процента

Фото: Unsplash.com

С начала августа 2023-го по конец января 2024-го суммарные поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза (ЕС) в Россию упали на 37,2 процента в сравнении с тем же периодом 2022-2023 годов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС.

За этот период европейские страны поставили на российский рынок в общей сложности 1,19 миллиона гектолитров вина. Данный показатель стал минимальным за последние пять лет.

Крупнейшим поставщиком этой продукции оказалась Латвия. Страна экспортировала суммарно 368,3 тысячи гектолитров вина, сократив объемы на 44,3 процента. На втором месте расположилась Литва (299,1 тысячи гектолитров), тройку лидеров замкнула Италия (295,5 тысячи).

Ранее ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики сообщило, что по итогам января-февраля 2024 года поставки вина из Грузии в Россию выросли в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го. За первые два месяца суммарные объемы импорта достигли уровня около 13,2 тысячи тонн.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Активы зятя, матери и родственников. Арестованы счета по делу об изъятии имущества «Макфы» на 100 триллионов рублей

      Отец террориста рассказал о разговоре с ним за два дня до нападения на «Крокус»

      Пожилая пара поделилась необычными секретами активной сексуальной жизни

      Украину назвали полем боя для НАТО

      На пепелище сгоревшей российской гостиницы нашли пулемет

      Назван средний доход для покупки новостройки в ипотеку

      Стало известно о состоянии премьера Израиля после операции

      Жена обвиняемого в совершении теракта в «Крокусе» попала в больницу

      Дипломат оценил заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией

      Обвиняемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше