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19:25, 1 апреля 2024Экономика

Появившиеся по весне окурки разгневали жительницу столицы

Москвичку возмутил усыпанный окурками асфальт

Фото: Unsplash

Жительница района Тушино в столице оказалась возмущена появившимися после таяния снега окурками. Фотографии с усыпанным мусором асфальтом публикует Telegram-канал «Москва 125».

«У вас вопросы только к собачникам?» — прокомментировала разгневанная женщина. На опубликованных снимках окурки практически полностью заполнили пространство у припаркованного автомобиля. Они плотным слоем покрывают подтаявший снег серого цвета. На другой фотографии окурки разбросаны у лавки вокруг мусорного бака. Кроме них на земле валяются бутылки из-под напитков и другой мусор.

Ранее сообщалось о жителе Северного Тушина, который всю зиму выбрасывал из окна квартиры пустые бутылки из-под вина одной и той же марки. При таянии снега весной оказалось, что тарой заполнена практически вся земля под окнами панельной «хрущевки». Жители дома возмутились таким поведением и собрались установить личность соседа.

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      Мария Черкасова
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