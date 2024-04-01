Появившиеся по весне окурки разгневали жительницу столицы

Москвичку возмутил усыпанный окурками асфальт

Жительница района Тушино в столице оказалась возмущена появившимися после таяния снега окурками. Фотографии с усыпанным мусором асфальтом публикует Telegram-канал «Москва 125».

«У вас вопросы только к собачникам?» — прокомментировала разгневанная женщина. На опубликованных снимках окурки практически полностью заполнили пространство у припаркованного автомобиля. Они плотным слоем покрывают подтаявший снег серого цвета. На другой фотографии окурки разбросаны у лавки вокруг мусорного бака. Кроме них на земле валяются бутылки из-под напитков и другой мусор.

Ранее сообщалось о жителе Северного Тушина, который всю зиму выбрасывал из окна квартиры пустые бутылки из-под вина одной и той же марки. При таянии снега весной оказалось, что тарой заполнена практически вся земля под окнами панельной «хрущевки». Жители дома возмутились таким поведением и собрались установить личность соседа.