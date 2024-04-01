Предсказан всплеск отказов россиянам в ипотеке

Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет в июне до 86 %

В июне доля отказов россиянам в ипотеке может вырасти на 25-30 процентных пунктов и достичь 81-86 процентов. Всплеск негативных ответов для потенциальных заемщиков предсказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в беседе с «Газетой.ru».

«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — рассказал экономист.

При этом эксперт не считает такую ситуацию критичной. По словам Шедько, банки хотят сократить риски, и это нормально. К концу года доля отказов чуть снизится и вернется к отметке в 56 процентов, спрогнозировал экономист.

Ранее стал известен средний доход для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке с привлечением ипотеки. Так, жителям российских городов-миллионников потребуется зарабатывать в от 68 до 88 тысяч рублей в месяц. Под текущие условия льготной ссуды подпадают «двушки» лишь в 11 из 16 российских миллионников, отметили эксперты.

