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19:10, 1 апреля 2024Экономика

Предсказан всплеск отказов россиянам в ипотеке

Экономист Шедько: доля отказов россиянам в ипотеке вырастет в июне до 86 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В июне доля отказов россиянам в ипотеке может вырасти на 25-30 процентных пунктов и достичь 81-86 процентов. Всплеск негативных ответов для потенциальных заемщиков предсказал доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько в беседе с «Газетой.ru».

«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — рассказал экономист.

При этом эксперт не считает такую ситуацию критичной. По словам Шедько, банки хотят сократить риски, и это нормально. К концу года доля отказов чуть снизится и вернется к отметке в 56 процентов, спрогнозировал экономист.

Ранее стал известен средний доход для покупки двухкомнатной квартиры в новостройке с привлечением ипотеки. Так, жителям российских городов-миллионников потребуется зарабатывать в от 68 до 88 тысяч рублей в месяц. Под текущие условия льготной ссуды подпадают «двушки» лишь в 11 из 16 российских миллионников, отметили эксперты.

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      Нина Ташевская
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