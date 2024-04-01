Путин поручил дать возможность проводить газ на дачи

Путин поручил правительству и «Газпрому» обеспечить газификацию СНТ в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «Газпромом» и местными властями обеспечить догазификацию садовых некоммерческих товариществ (СНТ), со ссылкой на перечень поручений главы государства сообщает ТАСС.

С предложением дать возможность провести газ на более чем миллион дачных участков Путин выступил в ходе оглашения послания Федеральному собранию 29 февраля. Как объяснял президент, люди из поколения в поколение благоустраивают свои участки, строят там дома, в которых можно жить круглогодично, но подключиться к газу не могут, поскольку садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации.

Исполнителям поручения предстоит без привлечения средств граждан обеспечить доступ к сетям домовладений, расположенных на землях СНТ в газифицированных населенных пунктах. Согласно документу, выполнение этих мероприятий предусмотрено до границ земельных участков, принадлежащих тем, кто подал заявку о подключении.

Отмечается, что Владимир Путин ждет доклад о реализации поручения до 15 июля 2024 года и далее — один раз в полгода.