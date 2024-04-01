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14:07, 1 апреля 2024Экономика

Путин поручил продлить льготную ипотеку

Путин поручил продлить льготную ипотеку для семей с детьми до шести лет
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие льготной ипотеки со ставкой не более шести процентов для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также поручил установить в рамках льготной ипотечной программы для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного кредита, предполагающие возможность его получения в малых городах и регионах России с низким уровнем жилищного строительства.

Ранее компания «Мир квартир» провела исследование, в котором пришла к выводу, что для покупки двухкомнатной квартиры в ипотеку по госпрограмме россиянину в городе-миллионнике потребуется ежемесячный доход от 68 до 88 тысяч рублей.

При этом под текущие условия выдачи льготной ипотеки с максимальным размером выдачи в шесть миллионов рублей подпадают «двушки» лишь в 11 из 16 российских миллионников. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Краснодаре стоимость такого жилья не укладывается в новый кредитный лимит.

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      Мария Черкасова
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