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16:22, 1 апреля 2024Экономика

Россиян предупредили о тюремном сроке за выращивание ряда растений

Депутат Чаплин: за выращивание на даче запрещенных растений можно сесть в тюрьму

Фото: Sandie Clarke / Unsplash

За выращивание ряда растений на дачном участке можно получить внушительный штраф или сесть в тюрьму. О наказаниях за это россиян предупредил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с «Известиями».

Эксперт напомнил, что, в соответствии с постановлением правительства, в стране запрещено выращивать растения, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества. В этот список входят ипомея трехцветная, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник обыкновенный, а также грибы любого вида, которые содержат псилоцибин и псилоцин. Чаплин предупредил, что, несмотря на симпатичный вид многих из этих растений, они могут быть крайне опасны для жизни — особенно для детей, аллергиков и животных, которым не стоит даже находиться рядом с такими представителями флоры. «Ряд этих растений при отравлении быстро поражает органы, а многие вещества в этих растениях и грибах психотропные и наркотические, и их достаточно потрогать или подышать воздухом, когда косят эти культуры, чтобы получить сильнейшее отравление», — пояснил он.

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Парламентарий добавил, что уничтожать запрещенные растения самостоятельно неэффективно и опасно. Так, если попытаться вырубить борщевик самому, тот вырастет снова и за его наличие на участке выпишут штраф до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 50 тысяч рублей для должностных лиц, причем в будущем сумму наказания для физлиц хотят увеличить до тех же 50 тысяч рублей. За другие опасные растения придется в зависимости от вреда заплатить 15-20 тысяч рублей, а в случае с психотропными и наркотическими — до 300 тысяч рублей. Кроме того, в последнем случае нарушителя могут лишить свободы на срок до двух лет.

Ранее в марте россиян предупредили о рисках выращивания табака на даче.

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      Полина Кислицына
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