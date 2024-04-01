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09:05, 1 апреля 2024Среда обитания

Россиянам пообещали июньскую погоду в ближайшие дни

Синоптик Вильфанд: в ближайшие дни в ряде регионов России будет июньская погода

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В ближайшие дни температура воздуха в ряде российских регионов будет соответствовать июньской. Такую погоду пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в первой половине недели очень тепло будет в Московской, Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областях. Он отметил, что в ближайшие дни температура в столичном регионе будет превышать норму на 10-12 градусов из-за поступления жаркого африканского воздуха: в понедельник прогнозируется плюс 18-20 градусов, во вторник от плюс 7-11 градусов в ночное время и до плюс 21 градуса днем, а в среду ночью — около плюс 8-13 градусов. В среду днем, рассказал Вильфанд, циркуляция воздушных масс начнет меняться, температура упадет до 10-15 градусов, кроме того, пройдет небольшой дождь. Что касается Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Белгородской, Липецкой и Ростовской областей, то там в ближайшие дни ожидается около 24 градусов тепла.

Помимо этого, жаркая погода без осадков ждет жителей Краснодарского края и Крыма — до плюс 26 градусов. В Адыгее столбики термометров и вовсе покажут до плюс 29 градусов.

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      Полина Кислицына
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