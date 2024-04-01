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09:45, 1 апреля 2024Россия

Россиянам пришлось дежурить ночью у дверей школы ради одной цели

Новосибирцам пришлось дежурить у дверей школы ради записи детей в первый класс

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Новосибирске родителям пришлось дежурить ночью у дверей школы №217 ради одной цели — все они хотели записать своих детей в первый класс. Об этом сообщает портал Ngs.ru.

По данным издания, к утру в холле российского образовательного учреждения собралось свыше 200 человек. Родительница пояснила, что очередь возникла, поскольку школа одна на много новостроек.

В свою очередь директор школы заверила, что до 1 июля будут собирать заявления у всех, кто принадлежит к участку. Она уточнила, что планируют набрать восемь классов по 25 человек.

Известно, что в учреждении сформировали десять комиссий, документы принимают в спокойной обстановке. На восемь утра на «Госуслугах» было подано 280 заявлений. Кто-то из родителей подал документы онлайн и пришел в очередь, кто-то предпочел подать документы вживую.

Ранее сообщалось, что в Москве бабушка подала заявление в полицию на одноклассниц своей внучки, которая учится в первом классе. Пенсионерка обвинила девочек в создании организованной преступной группировки.

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      Анна Щербакова
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