Россиянам пришлось дежурить ночью у дверей школы ради одной цели

Новосибирцам пришлось дежурить у дверей школы ради записи детей в первый класс

В Новосибирске родителям пришлось дежурить ночью у дверей школы №217 ради одной цели — все они хотели записать своих детей в первый класс. Об этом сообщает портал Ngs.ru.

По данным издания, к утру в холле российского образовательного учреждения собралось свыше 200 человек. Родительница пояснила, что очередь возникла, поскольку школа одна на много новостроек.

В свою очередь директор школы заверила, что до 1 июля будут собирать заявления у всех, кто принадлежит к участку. Она уточнила, что планируют набрать восемь классов по 25 человек.

Известно, что в учреждении сформировали десять комиссий, документы принимают в спокойной обстановке. На восемь утра на «Госуслугах» было подано 280 заявлений. Кто-то из родителей подал документы онлайн и пришел в очередь, кто-то предпочел подать документы вживую.

Ранее сообщалось, что в Москве бабушка подала заявление в полицию на одноклассниц своей внучки, которая учится в первом классе. Пенсионерка обвинила девочек в создании организованной преступной группировки.