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09:07, 1 апреля 2024Россия

Россияне устроили массовую драку из-за вопроса про мелочь и попали на видео

В центре Волгограда произошла массовая драка из-за вопроса про мелочь
СюжетМассовые драки в Москве

В центре Волгограда произошла массовая драка из-за вопроса про мелочь. Участники потасовки попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «XY | Волгоград».

На появившемся ролике видно, как молодые россияне бурно выясняют отношения неподалеку от автобусной остановки. Затем словесная перепалка перерастает в разборку на кулаках. Судя по кадрам, зачинщики драки, двое парней, оказались на асфальте.

Региональный портал V1.ru побеседовал с одним из очевидцев событий. Тот отметил, что они с друзьями отправились гулять на Центральный рынок и зачем-то накрасили одного из товарищей помадой. Как только они оказались на месте, до них «докопались» молодые люди, которые, вероятно, были пьяны.

Волгоградец утверждает, что с них начали требовать деньги, в ответ на что он дал семь рублей. Затем у компании появились другие вопросы к ребятам. «Одному парню говорят "попрыгай", типа чтоб мелочь тряслась. Он не сделал этого, и об него потушили бычок», — рассказал свидетель.

В правоохранительных органах Волгограда ситуацию пока не комментировали.

Ранее сообщалось, что в районе Братеево на юге Москвы неизвестные на черном Merсedes пристали к девушке и спровоцировали массовую драку.

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      Анна Щербакова
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