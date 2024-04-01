Россиянин на машине снес семь опор ЛЭП на Пхукете и попал на видео

7HD News: россиянин на машине снес семь опор линий электропередачи на Пхукете

Российский турист не справился с управлением машиной и снес опоры линий электропередачи (ЛЭП) на Пхукете. Инцидент попал на видео, которое опубликовал местный телеканал 7HD News на YouTube.

Авария произошла 29 марта на улице Сайюань в районе Раваи. 30-летний россиянин, личность которого сразу не удалось установить, ехал на седане с красными номерами. После столкновения с опорами ЛЭП автомобиль начал кружиться по дороге и въехал в здание, возле которого были припаркованы другие транспортные средства.

Уточняется, что в результате ДТП были повреждены семь опор ЛЭП и пять машин и мотоциклов. Никто не пострадал.

Полиция Пхукета заявила, что туристу предъявят обвинение в причинении ущерба общественной собственности и частному имуществу. Стражи правопорядка также ждут результатов теста на алкоголь в крови, чтобы определить, был ли мужчина за рулем пьян.

Ранее на Пхукете египетский турист в приступе ярости разбил машину такси. Он взял железный прут и ударил по лобовому и заднему стеклам, а также повредил окна.

