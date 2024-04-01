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12:31, 1 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за оправдывающий идеологию терроризма комментарий в соцсети

ФСБ задержала жителя Норильска за комментарий в соцсети, оправдывающий терроризм

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Норильска, который оставил оправдывающий идеологию терроризма комментарий в соцсети. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на управление ФСБ по Красноярскому краю.

Задержанный оставил комментарий, оправдывающий терроризм, в социальной сети «ВКонтакте». Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, а следователи возбудили в отношении него уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Новошахтинска, который вступил в террористическую организацию и был готов совершать диверсии и теракты. У мужчины изъяли средства связи.

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      Олеся Мицкевич
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