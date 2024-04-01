Российское вино собрались рекламировать по ночам

В Думе предложили разрешить ночную рекламу российского вина на электронных табло

Рекламу российского вина планируется разрешить на всей территории России с использованием электронных табло с 23 до 7 часов местного времени, следует из поправок, подготовленных комитетом Госдумы по экономической политике ко второму чтению соответствующего законопроекта, запланированному на 2 апреля.

Изменения, подготовленные депутатами, касаются одобренного ранее документа, разрешающего в том числе размещение рекламы вина от российских винодельческих хозяйств вдоль автомобильных дорог общего пользования, но только в регионах, где его производят и без указания торговых марок вина и изображения бутылок.

На ночную рекламу вина в Думе собрались распространить эти, а также другие действующие ограничения, включающие в том числе запрет на размещение вблизи 100 метров от детских, образовательных, санаторно-курортных организаций и требование об обязательном размещении предупреждения о вреде алкоголя, занимающего не менее 10 процентов рекламного пространства.

Помимо этого, обязательным условием предложенного расширения рекламных возможностей в проекте названо заключение владельцем рекламной конструкции договора с организацией, обладающей IT-программой, которая сможет фиксировать и хранить в течение года информацию о рекламе, дате, времени ее распространения.

Согласно действующему законодательству, рекламу российского вина сейчас можно размещать в периодических печатных изданиях, но не на первой и последней полосе, а также в ночных эфирах теле- и радиопрограмм, на специализированных ярмарках винодельческой продукции, напоминает «Интерфакс».