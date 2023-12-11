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19:21, 11 декабря 2023Экономика

В Думе согласились разрешить наружную рекламу российского вина

В Госдуме поддержали принятие законопроекта о наружной рекламе российского вина

Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, разрешающий наружную рекламу российского вина, сообщает ТАСС.

Согласно идее депутатов, выступивших с соответствующим предложением, такая реклама, размещаемая на крышах, стенах и иных конструктивных элементах зданий, а также вне их и вдоль автодорог сможет появиться только в тех регионах, где вино было произведено. В ней будет содержаться информация об имеющихся видах винодельческой продукции и винограде, использованном для производства. При этом будут исключены конкретные торговые марки вина и изображения бутылок.

Законопроект внесли в Госдуму в конце ноября. «Виноградари настаивают, что это поможет рассказать об особенностях территорий и терруаров, привлечь туристов, показать, что отечественные вина — это высококачественный продукт»», — пояснял зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Среди виноградо-винодельческих зон России он перечислил Дагестан, Долину Дона, Долину Терека, Крым, Кубань, Северную Осетию — Аланию, Ставрополье, Нижнюю Волгу и Адыгею.

Документ по аналогичной тематике, получивший одобрение правительства и представленный на рассмотрение депутатов в августе 2022 года, незадолго до внесения в Думу новой версии был отозван собственными авторами, писал «Интерфакс». Планируется, что первое чтение законопроекта состоится 14 декабря.

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      Дмитрий Воронин
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