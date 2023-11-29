В России захотели разрешить наружную рекламу отечественных виноделен

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий наружную рекламу российских виноделен

Наружную рекламу отечественных виноделен захотели разрешить в России. Соответствующий законопроект был внесен в среду, 29 ноября, в Госдуму группой депутатов и сенаторов, сообщают «Известия».

«Эта инициатива давно обсуждалась с профессиональным сообществом на различных площадках. Виноградари настаивают, что это поможет рассказать об особенностях территорий и терруаров, привлечь туристов, показать, что отечественные вина — это высококачественный продукт», — пояснил зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов, являющийся одним из авторов законопроекта.

Согласно инициативе, размещать на рекламных конструкциях предлагают сведения о винодельческих хозяйствах. Коснется это только тех субъектов страны, которые расположены в границах рекламируемых винодельческих зон. Алтухов подчеркнул, что это позволит увеличить узнаваемость региональных вин, поспособствует развитию аграрного туризма и изучению специфики технологий производства.

Депутат отметил, что всего в России на данный момент девять виноградо-винодельческих зон: Дагестан, Долина Дона, Долина Терека, Крым, Кубань, Северная Осетия — Алания, Ставрополье, Нижняя Волга и Адыгея. При этом лидерами среди них он назвал Кубань и Крым, которые узнаваемы в стране больше всего и имеют более активное становление.

Алтухов уточнил, что рекламировать марки и узнаваемые очертания бутылок по-прежнему запрещается. Однако с принятием законопроекта появится возможность получать подробную информацию о локальных винодельнях и энотуристических маршрутах.

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала снятие запрета на рекламу пива на стадионах.