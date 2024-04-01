Раскрыта опасность соли для жизни

JAMA Network Open: чрезмерное употребление соли опасно для жизни

Ученые Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) раскрыли опасность чрезмерного употребления соли для жизни. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, избыточное потребление соли связано с высоким риском фатального исхода сердечно-сосудистых заболеваний.

В когортном исследовании, проведенном с 2002 по 2009 год, приняли участие 64 329 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Среднее потребление натрия с пищей составляло 4041-4512 миллиграммов в день, при этом 80 процентов людей превысили диетические рекомендации в 2300 миллиграммов в день.

За средний период наблюдения 13,8 года было зарегистрировано в общей сложности 17 811 фатальных исходов, в том числе 5701 от сердечно-сосудистых заболеваний. Отношения рисков при увеличении ежедневного потребления натрия на 1000 миллиграмм составили 1,07-1,08 для сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Исследователи пришли к выводу, что потребление соли выше рекомендуемого порога может повысить риск фатальных исходов на 10-30 процентов.