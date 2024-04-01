Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:29, 1 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта опасность соли для жизни

JAMA Network Open: чрезмерное употребление соли опасно для жизни

Фото: Luwadlin Bosman / Unsplash

Ученые Университета Вандербильта в Нэшвилле (США) раскрыли опасность чрезмерного употребления соли для жизни. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, избыточное потребление соли связано с высоким риском фатального исхода сердечно-сосудистых заболеваний.

В когортном исследовании, проведенном с 2002 по 2009 год, приняли участие 64 329 человек в возрасте от 40 до 79 лет. Среднее потребление натрия с пищей составляло 4041-4512 миллиграммов в день, при этом 80 процентов людей превысили диетические рекомендации в 2300 миллиграммов в день.

За средний период наблюдения 13,8 года было зарегистрировано в общей сложности 17 811 фатальных исходов, в том числе 5701 от сердечно-сосудистых заболеваний. Отношения рисков при увеличении ежедневного потребления натрия на 1000 миллиграмм составили 1,07-1,08 для сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца.

Исследователи пришли к выводу, что потребление соли выше рекомендуемого порога может повысить риск фатальных исходов на 10-30 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Удары, каких еще не было». В Британии рассказали о самом мощном ударе Российской армии по ВСУ за все время спецоперации

      На Украине назвали провокацией России видео с поцелуем военкома

      Губернатор сообщил о выезде жителей из приграничного поселка из-за атак ВСУ

      Раскрыты неожиданные способы предотвратить старческое слабоумие

      Начата проверка по обращению депутатов о причастности Запада к терактам в России

      Часть раненных во время теракта спасла вентиляция в «Крокусе»

      В Киргизии назвали число выдворенных из России после теракта в «Крокусе» граждан

      Вложения России в экономику Белоруссии резко выросли

      Раскрыта опасность соли для жизни

      В России ответили на признание Эстонии в присутствии сил НАТО на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше