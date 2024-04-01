Военкома арестовали по делу о коррупции за освобождение россиян от службы

В Самаре суд арестовал военкома по делу о взятках за освобождение от армии

Самарский гарнизонный военный суд взял под стражу военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов города Вячеслава Артюшкина. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимому избрана мера пресечения до 26 мая. Он арестован по уголовному делу о коррупции, которое расследует Второй военно-следственный отдел. Артюшкин подозревается в получении взяток за отсрочку от службы и фиктивные военные билеты в период с 2015 по 2023 год.

15 марта сообщалось, что Свердловский областной суд Екатеринбурга оставил под домашним арестом экс-начальника отделения военкомата Орджоникидзевского района Сергея Белоусова, обвиняемого во взяточничестве. Он был задержан летом 2023 года сотрудниками ФСБ.