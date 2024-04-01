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19:00, 1 апреля 2024Из жизни

Мальчик нашел в грязи у дома сапфир за 600 тысяч рублей

В Австралии семилетний мальчик нашел сапфир стоимостью 600 тысяч рублей

Кадр: @betteridge_sapphires / TikTok

В австралийском штате Квинсленд семилетний мальчик нашел сапфир весом 14,5 карата. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Райли Беттеридж живет возле месторождения сапфиров, а у его родителей — собственный ювелирный бизнес. Отец добывает драгоценные камни в семейной шахте, не используя ничего, кроме кирки и лопаты, а мать занимается огранкой.

Мальчику удалось заметить крупный сапфир в грязи примерно в 200 метрах от дома. По мнению его матери, стоимость подобного камня может достигать 10 тысяч долларов (более 600 тысяч рублей). В нем нет трещин, однако дать более точную оценку возможно лишь после огранки.

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Два года назад отцу Райли Беттериджа удалось найти 834-каратовый сапфир во время вечерней прогулки. Матери тоже иногда везет: несколько недель назад, когда она гуляла с маленькой дочерью, ей попался самоцвет, стоящий две тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в США турист приехал в государственный парк «Алмазный кратер» в штате Арканзас и нашел коричневый алмаз весом 7,46 карата. Мужчина назвал его в честь невесты.

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      Олег Парамонов
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