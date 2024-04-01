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21:09, 1 апреля 2024Из жизни

Порномодель попыталась выкупить бойфренда из тюрьмы

В США арестовали модель Playboy Шварц, пытавшуюся выкупить бойфренда из тюрьмы
Shannon Teresa Marie Schwartz

Shannon Teresa Marie Schwartz. Фото: @teresa.marie

В США арестовали порномодель, снимавшуюся для Playboy и Maxim. Она пыталась выкупить бойфренда из тюрьмы, сообщает издание New York Post.

В январе бойфренда модели Шеннон Терезы Марии Шварц арестовали на Гавайях с полуавтоматической винтовкой без серийного номера и 205 патронами. 21 февраля девушка попыталась связаться с агентом Министерства внутренней безопасности США, которого, как она утверждала, порекомендовали ей в качестве человека, способного решить эту проблему. Шварц засыпала его текстовыми и голосовыми сообщениями и продолжала звонить, даже если он не снимал трубку.

В марте агент несколько раз встретился с моделью. Во время встреч она предложила ему пять тысяч долларов (около 460 тысяч рублей), если тот при помощи знакомого судьи обеспечит освобождение ее бойфренда. Половину взятки Шварц обещала заплатить сразу, а остаток — когда бойфренд выйдет на свободу. При передаче денег ее задержали.

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Модель обвинили в подкупе государственного служащего и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по первому обвинению и еще год тюрьмы — по второму.

Ранее порномодель из США дала взятку тюремному охраннику, чтобы заняться сексом с отбывавшим срок возлюбленным. Девушка заплатила ему пять тысяч долларов.

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      Олег Парамонов
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