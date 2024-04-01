Состояние богатейших россиян резко выросло

Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось на $18,29 млрд с начала года

С начала 2024 года состояние богатейших россиян увеличилось в общей сложности на 18,293 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Соответствующий индекс агентство Bloomberg публикует с марта 2012 года. В список входят 500 богатейших людей планеты. Больше всех среди российских бизнесменов с января 2024-го заработал сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (плюс 5,29 миллиарда долларов). Его состояние увеличилось до 24,1 миллиарда долларов.

В свою очередь, суммарный капитал основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова за этот период времени вырос на 3,75 миллиарда долларов и достиг уровня в 24,6 миллиарда. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал за первые месяцы 2024-го 2,91 миллиарда долларов, за счет чего его состояние увеличилось до 26,9 миллиарда.

Состояние богатейших россиян растет не первый месяц. По итогам января-марта 2024-го их суммарный капитал увеличился на 11 миллиардов долларов. На 1 марта состояние крупнейших российских бизнесменов находилось на отметке в 345,11 миллиарда долларов.