Сотрудник отеля нашел в номере гостя сейф с вибраторами

Сотрудники отелей и мотелей перечислили самые странные предметы, найденные в номерах после отъезда гостей. Своими историями они поделились на форуме Reddit.

Так, одна из пользовательниц портала с ником ladymerida написала, что однажды нашла в комнате уехавших постояльцев ванну, полную репы. «Из всех ответов к этому посту большинство довольно предсказуемы. А вот это действительно странно», «Кто-то в четырех часах езды [от отеля], должно быть, такой: "Черт! Репа!"» — пошутили комментаторы.

Другой юзер с ником TheLastMan признался, что он проработал в разных отелях почти 20 лет и за это время находил в номерах множество необычных предметов. «Сейф, полный вибраторов. Портфель, который в случае утери надо было "отправить по почте в ФБР". Полурастаявшая ледяная скульптура двойного пениса. Пара пистолетов. Чья-то собака», — поделился своим опытом мужчина.

Еще один участник форума, JudgeQuick, признался, что как-то обнаружил в гостиничном номере большой мешок, полный сосновых шишек. «У нас поблизости нет сосен, поэтому гости, видимо, привезли их с собой. Это сбивает с толку и преследует меня по сей день», — удивился он.

Ранее российские отельеры рассказали, какие неожиданные предметы находили в номерах после отъезда гостей. По словам менеджера одного сочинского отеля, однажды отдыхающие оставили лыжное оборудование стоимостью несколько сотен тысяч рублей. Другой гость отеля на Алтае забыл внедорожник Lexus.

